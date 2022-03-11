باشاغا: ستكون أولى مهام حكومتنا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مصراتة 11 مارس 2022 (وال)- قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا اليوم الجمعة، إن أولى مهام حكومته الجديدة ستكون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضا ما تسعى إليه أطراف (لم يسمها) بإجراء انتخابات برلمانية فحسب.

وأضاف باشاغا – في كلمة مسجلة – بثها اليوم على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن حكومته هي من تستطيع إجراء الانتخابات لأنها تستطيع التجول في كل ليبيا وتقديم الخدمات لكل مناطقها وبسط نفوذها وسيطرتها على كل أنحائها، مؤكدا عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تنظيم أي انتخابات لأنها محصورة في طرابلس وليست لها أي شرعية حسب وصفه.

وكشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أن هناك مساعٍ سياسية من أطراف محلية ودولية لبدء حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، وقد طرحت تلك الأطراف مبادرات ووافقت عليها حكومته منذ من البداية، مؤكدا استعداد حكومته لأي حوار.

وأكد باشاغا أنه وحكومته مصممون وعازمون على تسلم مقراتهم في طرابلس، وسيفعلون ذلك، ولن تكون هناك أي حكومة موازية في أي مكان في ليبيا بل سنعمل في طرابلس قريبا، وفق قوله.

واتهم باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ بإغلاق المجال الجوي والطريق الساحلي، لمنعه من الدخول إلى طرابلس، قائلا: “إن حكومتنا صبرت على هذه التعديات، وأجرينا اتصالات بسفراء عدة دول، لفتح المجال الجوي أو الطريق الساحلي، لكن تلك الدول لم تفلح في فتح المجال الجوي”. (وال)

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