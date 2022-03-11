الصديق الكبير يجتمع بواشنطن مع رابطة الأعمال الليبية الامريكية USLBA

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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس مع رابطة الأعمال الليبية الامريكية USLBA بمقر الرابطة بالعاصمة الأمريكية واشنطن تشجيع الشركات الأمريكية وتذليل الصعاب أمامها لعودتها للسوق الليبي، وفرص الإستثمار الواعدة في ليبيا.

وبحسب صفحة المركزي على فيسبوك فقد حضر اللقاء عدد من الشركات الأمريكية الرائدة. منها شركة موتورولا و شركة بيبسي كولا و كونوكو فيلبس وغيرها من الشركات.

وفي سياق ليس ببعيد يواصل، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إجراء اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

حيث إلتقى الكبير مع عدد من المؤسسات التجارية والمصرفية.

وقال المصرف المركزي، إن الكبير والفريق المرافق التقوا الخميس مع مؤسسة “اتلانتيك كونسيل” بحضور نخبة من القادة السياسيين في العالم والسفراء والإعلاميين والخبراء الدوليين في المجال السياسي والاقتصادي والمالي، والمهتمين بالشأن الليبي.

وأضاف المصرف المركزي، أن اللقاء تركّز حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في ليبيا.

وبحث أيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الليبي.

كما تناول امدادات وأسعار السلع والغذاء في السوق الدولي، وتحريك عجلة الاقتصاد الليبي.

في حين ذكر مصرف ليبيا المركزي، أن اللقاء تطرق إلى عودة الشركات الأجنبية لليبيا وجهود مصرف ليبيا المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وخطة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وفي سياق متصل اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له في العاصمة الأمريكية واشنطن. اليوم الخميس، مع جهاد أزور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، وعدد من المسؤولين بالصندوق.