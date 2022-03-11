من أجل تسهيل الإجراءات.. وزير الداخلية يجتمع برئيس مصلحة الجوازات والجنسية

التقى وزير الداخلية “خالد مازن” مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء “يوسف مراد”

حيث تم مناقشة اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وفقآ لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المصلحة لواء “الزروق الصغير”، استعرض الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي.

كما ناقش الاجتماع أيضآ ابرز المعوقات والمشاكل التي تعترض سير عمل مصلحة الجوازات وفروعها ووضع الحلول لها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين