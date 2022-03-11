صوان يدعو لدعم بوادر التوافق الوطني وتهيئة البلاد للانتخابات

دعا رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان الجميع إلى تغليب صوت العقل ودعم بوادر التوافق الوطني، لتهيئة الأوضاع دستورياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأشاد صوان في إدراج له على حسابه في الفيس بوك، بالقوات الداعمة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا التي أسماها “القوات الداعمة للتوافق الوطني”، على ما تحلّوا به من ضبط للنفس وعدم الانجرار إلى أي صدام مسلح خلال قيامهم بالشروع في تأمين وصول الحكومة الليبية الجديدة لمباشرة مهامها، بعد أن نالت الثقة من البرلمان، وفق قوله.

ووصف صوان التصرفات التي تقع خارج إطار القانون، مثل إغلاق المجال الجوي وقطع الطرق البرية وخطف الوزراء وغيرها من الإجراءات المخالفة باستخدام موارد ومقدرات الدولة، والدفع باتجاه إشعال فتيل الحرب من خلال التمترس بالعاصمة والمقامرة بأمن سكانها، “بالتصرفات اللامسؤولة”، التي كشفت عن حقيقة زيف شعارات كثيرة مثل لا للحرب.

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