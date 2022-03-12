عبدالعزيز: مقترح أمريكي لاستمرار الدبيبة حتى الانتخابات مع ترشح باشاغا للرئاسة

زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مقترحًا لحل الأزمة الليبية، يقوم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية في مهمتها حتى إنجاز الانتخابات، مع السماح لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالترشح لمنصب رئيس الدولة.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” مقترح أمريكي، يقوم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية حتى الانتخابات القادمة، وعدم ترشح الدبيبة، مع ترشح باشاغا”.

فيما نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تناولته صحيفة “العربي الجديد” بخصوص المقترح المقدم من المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، والذي يتضمن استمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

وجدد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية دعوته لكافة وسائل الإعلام إلى التحري، والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قال في بيان مصور اليوم الجمعة إنه قبل عرضا من بعض الدول بالوساطة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبعد يوم ردوا بأن الدبيبة رفض الوساطة، مشيرا إلى أن قوى مسلحة معروفة منذ 2011 انطلقوا نحو طرابلس من مختلف المناطق لحماية الحكومة الليبية ووضعوا رايات بيضاء على سياراتهم وطالبوا بفتح البوابات وتم إقفال الطريق من مجموعة مسلحة قليلة جدا، فسلكت طرقا ترابية أخرى للدخول إلى العاصمة لكن المجموعات المسلحة اعترضتهم وأرادوا إحداث فتنة.

وأضاف باشاغا: “القوى التابعة لي رأت من الحكمة تفادي سقوط أي ضحايا بعد إطلاق النار عليهم”، مشددا على إصراره على استلام مقرات الحكومة في طرابلس وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعدم السماح بالحروب أو وجود حكومة موازية.