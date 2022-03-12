باشاغا: أولى مهام حكومتنا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، مساء اليوم الجمعة، إن أهم مهام حكومته هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبرا أن بإمكان حكومته القيام بذلك، بعكس الحكومة المنتهية ولايتها المحصورة في طرابلس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها باشاغا للشعب الليبي، تناول خلالها التطورات الأمنية وآخر المستجدات على الصعيد الدولي.

وقال باشاغا: “حكومتنا كحكومة موحدة أهم مهمة لها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن أطرافا تسعى لأن تكون الانتخابات برلمانية فقط”.

وأضاف باشاغا خلال كلمته، أن حكومته هي من تستطيع إجراء الانتخابات لأنها تستطيع التجول في كل ليبيا وتقديم الخدمات لكل مناطقها وبسط نفوذها وسيطرتها على كل أنحائها، مؤكدا عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تنظيم أي انتخابات لأنها محصورة في طرابلس وليست لها أي شرعية حسب وصفه.

وكشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أن هناك مساع سياسية من أطراف محلية ودولية لبدء حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، وقد طرحت تلك الأطراف مبادرات ووافقت عليها حكومته منذ من البداية، كما أكد على استعداد حكومته لأي حوار.

واختتم حديثه بالإشارة الى أنه وحكومته مصممون وعازمون على تسلم مقراتهم في طرابلس، وسيفعلون ذلك، ولن تكون هناك أي حكومة موازية في أي مكان في ليبيا بل سنعمل في طرابلس قريبا، وفقآ لقوله.