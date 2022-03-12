باشاغا يهاجم الدبيبة ويؤكد وجود الوساطة الدولية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا في كلمة مسجلة على حسابه بالتويتر إن بعض الدول عرضت الوساطة مع حكومة الدبيبة وقبلتها، لكن ممثليها أخبروني بعد يوم واحد أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية رفض الوساطة.

واوضح باشاغا أن رئيس الحكومة السابقة المنتهية الولاية أغلق المجال الجوي والطريق الساحلي. وبدأ القبض على الهوية، واستخدم التهديد والترهيب.

وتابع ” صبرت حكومتنا على هذه التعديات وأجرينا اتصالات بسفراء عدة دول، لفتح المجال الجوي أو الطريق الساحلي. لكن الدول لم تفلح في الضغط على الحكومة المنتهية الولاية لفتح المجال الجوي “.

وأشار إلى أن قوى مسلحة يقودها قادة تنادت وساهموا في القتال منذ 2011 ولديهم شهداء. وقررت التحرك نحو العاصمة طرابلس لحماية الحكومة، حاملين رايات بيضاء على سياراتهم، لكن مجموعات مسلحة قليلة جدا أقفلت الطريق أمامهم”.

وقال أيضا” قررت القوة سلوك طرق ترابية نحو العاصمة، فأوقفتهم المجموعة المسلحة ومنعتهم. وذاك لإحداث فتنة لكن القوة المؤيدة لي لم تطلق رصاصة حتى لا تسفك الدماء. وعادت لمصراتة اتصلت بي دول صديقة وإقليمية مثمّنة ومشيدة بقرار عودة القوة المتجهة لطرابلس ووصفوهم بالشجعان الحكماء وكذب بشأن القوة المؤيدة لي من كل مناطق الغرب الليبي. مزاعمَ الحكومة المنتهية الولاية وادّعائها أمام الدول أنها تتحكم في كل القوى العسكرية بالمنطقة الغربية”.

ونوه إلى أنه تكشّف أمس أن القوى العسكرية الشريفة ليست خاضعة للعصابات واللوبي الذي سرق أموال الليبيين. ويريد الاستمرار في ذلك وأن الدول الصديقة والإقليمية التي اتصلت بي أكدت شاكرة على عودتها، أنها قوة منضبطة، وهذا الوصف لم يطلق منذ 2011 “.

مهام الحكومة

في حين أوضح أن هناك مساع سياسية محلية ودولية الآن لبدء حوار، وقد تم طرح مبادرات وافقنا عليها من البداية. ونحن مستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام لا حرب، لكننا نقول ذلك من منطلق قوة لا ضعف. فمن يملك القوة دائما ما يكون الحليم ولا يستخدمها أبدا”.

وأكد أن أولى مهام الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن هناك أطرافا تسعى لإجراء انتخابات برلمانية فحسب. وهذا ما لن يحدث في ليبيا”.

وتابع” الحكومة المنتهية الولاية ليست لها أي شرعية لا من مجلس النواب ولا اتفاق جنيف ولا مسار برلين. وهي محصورة في طرابلس فحسب ولن تتمكن من إجراء أي انتخابات”.

وبشأن الحكومة أكد أنها موحدة وهي من تستطيع إجراء الانتخابات لأنها تستطيع التجول في كل ليبيا. وتقديم الخدمات لكل مناطقها وبسط نفوذها وسيطرتها على كل أنحائها.

وفي ختام كلمته قال باشاغا ” مازلنا مصممين وعازمين على تسلم مقراتنا في طرابلس، وسنفعل ذلك. ولن تكون هناك أي حكومة موازية في أي مكان في ليبيا بل سنعمل في طرابلس قريبا “.