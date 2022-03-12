غوتيريش: الأزمات الراهنة في ليبيا معقدة ولكنها ليست مستعصية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأزمات الراهنة في اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان معقدة وخطيرة، لكنها ليست مستعصية على الحل.

غويتيرش وخلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، والتي جاءت تحت عنوان جدول أعمالنا المشترك، قال: “من الواضح الآن اننا نمر بلحظة حيوية نحتاج فيها إلى التعددية، لقد اندلعت أسوأ حرب وأزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية في قارة أوروبا”، مشيرا “في كلامه الى الحرب في أوكرانيا”.

وأضاف: “في غضون ذلك، تستمر المعاناة بلا هوادة في اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان ومناطق الصراع الأخرى“.

وتابع: “هذه المشاكل غير مسبوقة من حيث تعقيدها وخطورتها وإلحاحها لكنها ليست مستعصية على الحل“.

وقال: “من وضعوا ميثاق الأمم المتحدة لم يتخيلوا شكل العالم الذي نعيش فيه اليوم، لكنهم قدموا لنا منارة لا تزال تنير طريقنا”،