الهنقاري: الوصول إلى مرحلة متقدمة من النضج مكنتنا من وقف الحرب في طرابلس

أرجع محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، نجاح بعض الأطراف والوسطاء في منع اندلاع حرب في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس الماضي، بين قوات تابعة للحكومة الليبية وأخرى تابعة لحكومة الدبيبة، إلى التقدم في النضج والشعور بالمسؤولية.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بالأمس ربما البعض لم يشعر بحجم القنبلة الموقوتة التي ضغط على زر ساعة العد العكسي للانفجار وتدهم جسور السلم الأهلي الذي يحتاج إلى وقت غير معلوم لبنائه”.

وأضاف الهنقاري:” لكن بفضل راجحة عقول القادة العسكريين والأمنيين والسياسية وبعض الإعلاميين تم إيقاف زر الموت والدمار”.

وتابع:” هذا يدل على الوصول إلى مرحلة متقدمة من النضج والشعور بالمسؤولية لديهم، وهذه نتيجة الاستفادة من الدورس الماضية الإليمة”.

وكانت القوات العسكرية التابعة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا انسحبت إلى تمركزاتها السابقة، الخميس الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بين القادة الميدانيين يسمح بهبوط طائرة باشاغا في مطار معيتيقة ودخوله إلى العاصمة طرابلس.