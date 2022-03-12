صاحب أغلى مرتب في ليبيا.. ميليت رئيسًا لغرفة التجارة الليبية البريطانية

ترأس السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، رئاسة غرفة التجارة الليبية البريطانية.

وقال موقع أفريكا إنتلجنس الفرنسي، إن السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت (من 2015 إلى 2018) تولى رئاسة غرفة التجارة الليبية البريطانية في 2 مارس الجاري، خلفا للسفير البريطاني الأسبق فنسينت فيان (من 2006 إلى 2010).

جدير بالذكر، أن السفير البريطاني السابق يستغل صفحته على “تويتر” للتحريض ضد الجيش الليبي وترويج شائعات الإخوان، وهو الأمر الذي سلط الضوء عليه تقريرًا نشرته صحيفة العرب اللندنية كاشفة حقيقة الدور الذي يمارسه ميليت، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وكشف التقرير، عن “لوبي” يقوده ميليت يرعى حلقات التواصل المباشرة بين بريطانيا والتحالف الإخواني في ليبيا، ويُدير مصالحهما المشتركة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قالت إنه رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن “هناك لوبيّا متنفذا داخل مؤسسة النفط يقوده ميليت، وله علاقات وثيقة بشركة فيتول النفطية، ومصالح متبادلة مع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله”.

ووصفت “العرب” بيتر مليت بـ”الراعي الدائم للتحالف بين الإسلاميين والحكومة البريطانية”، مُشيرة إلى أن تعيينه مستشاراً للمؤسسة الوطنية للنفط كان دليلا على العلاقات القوية التي تربطه بالجهات المُسيطرة على المؤسسة، وكذلك المصرف المركزي في ليبيا، في إشارة إلى تيار الإسلام السياسي وذراعه جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب محليا.