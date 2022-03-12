مندوب ليبيا بالجامعة العربية: الموسيقى تعزز أواصر العلاقات الثقافية الفنية بين الشعوب

قال مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، إن الموسيقي لها دور كبير في خلق تواصل واتصال بين الشعوب العربية والعالم، وتعزيز أواصر العلاقات الثقافية الفنية بينها.

جاء ذلك على هامش مشاركته في حفل موسيقي يمني، تحت عنوان “نغم يمني على ضفاف النيل” بدار الأوبرا المصرية، أقامته وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية، مساء الخميس، بالشراكة مع مؤسسة حضرموت للثقافة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

وقالت المندوبية الليبية، في بيان لها اليوم السبت، أن عبدالمطلب ثابت حضر الحفل، بدعوة رسمية وجهت له، من مندوب الجمهورية اليمنية، لدي جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري.

وبحسب بيان المندوبية، فإن الحفل تخلله العديد من الفقرات والتي تمثلت في ثماني سيمفونيات تراثية، في قالب أوركسترالي عالمي، أداها 120 عازفاً من اليمن ومصر وجنسيات أخرى، من أبرزها مقطوعة تربط بين اليمن والسعودية ومصر في لون جديد يقدم لأول مرة، إلى جانب ألوان يمنية متنوعة، تمثل مناطق اليمن المختلفة.

وقال ثابت:” سعدت كثيرا بحضوري لهذا الحفل الجميل، وهذا الأداء المميز، الذي أظهر للعالم صورة الشعب اليمني الأصيل، المحب للسلام والثقافة والحياة”.