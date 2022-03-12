صوان: حكومة الدبيبة تشعل فتيل الحرب من خلال التمترس بطرابلس

شدد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان على ضرورة تغليب صوت العقل ودعم بوادر التوافق الوطني، لتهيئة الأوضاع دستورياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وقال صوان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”نحيي قيام القوات الداعمة للتوافق الوطني على ما تحلوا به من ضبط للنفس وعدم الانجرار إلى أي صدام مسلح خلال قيامهم الشروع بتأمين وصول الحكومة الليبية الجديدة لمباشرة مهامها بعد أن نالت الثقة من البرلمان”.

ولفت إلى أن “كل التصرفات التي تقع خارج إطار القانون مثل إقفال المجال الجوي وقطع الطرق البرية وخطف الوزراء وغيرها من الإجراءات المخالفة باستخدام موارد ومقدرات الدولة والتي كان أسواءها على الإطلاق هو الدفع باتجاه إشعال فتيل الحرب من خلال التمترس بالعاصمة والمقامرة بأمن سكانها ومحاولة توريط الشباب في حرب خاسرة تمكنوا بحكمتهم من إجهاضها”.

وأشار إلى أن هذه التصرفات اللا مسؤولة قد كشفت عن حقيقة زيف شعارات كثيرة مثل لا للحرب التي لطالما كانت تستخدمها.