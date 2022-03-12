اخليل: باشاغا طلب من الكتائب المؤيدة له الانسحاب من طرابلس

كشف العقيد في قوات بركان الغضب من مدينة مصراتة فرج اخليل. أسباب طلب رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من الكتائب المؤيدة له الانسحاب من طرابلس.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا فيه :”كما نوهنا سابقا بأن تعليمات باشاغا. قد أمرت بانسحاب جميع الكتائب الأمنية الخاصة بتأمين مقرات الرئيس بطرابلس”.

وتابع :”هذه الكتائب مجملها من المنطقة الغربية. مصراتة زليتن الخمس مسلاتة العزيزية الزاوية. مع تأييد ما نسبته 75% من الكتائب الأمنية داخل العاصمة طرابلس للرئيس الشرعي فتحي باشاغا”.

مضيفآ أنه”جاءت تعليمات الرئيس حقنا للدماء واستجابة لدعوات دول إقليمية ودولية. لنزع فتيل أي قتال محتمل مع أعوان عبد الحميد الدبيبة”.

واستطرد :”لكن من هنا نصرح لكم بأن الرئيس سينزل بالعاصمة طرابلس. وفتح جميع المجالات والمنافد وسيباشر عمله من وسط العاصمة مع الفريق الحكومي كاملًا “.

وكان القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. أكد أيضآ على تعليمات رئيس الحكومة فتحي باشاغا حاليا بانسحاب كافة الآليات من العاصمة طرابلس إلى أماكنها.

وأكد القيادي أن الانسحاب تم بضمانات القيادات في طرابلس ومصراتة بحل الأمر نهائيا وبشكل سلمي.