اخليل: الرئيس الشرعي فتحي باشاغا سينزل بطرابلس وسيباشر عمله منها

كشف القيادي في مدينة مصراتة فرج اخليل، أسباب طلب رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا من الكتائب المؤيدة له الانسحاب من طرابلس.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”كما نوهنا سابقا بأن تعليمات باشاغا قد أمرت بانسحاب جميع الكتائب الأمنية الخاصة بتأمين مقرات الرئيس بطرابلس”.

وتابع: ”هذه الكتائب مجملها من المنطقة الغربية. مصراتة زليتن الخمس مسلاتة العزيزية الزاوية، مع تأييد ما نسبته 75% من الكتائب الأمنية داخل العاصمة طرابلس للرئيس الشرعي فتحي باشاغا”.

وأضاف اخليل: ”جاءت تعليمات الرئيس حقنا للدماء واستجابة لدعوات دول إقليمية ودولية. لنزع فتيل أي قتال محتمل مع المجموعات الخارجة عن القانون التي تحمي الرئيس المخلوع عبد الحميد الدبيبة”.

واستطرد: ”لكن من هنا نصرح لكم بأن الرئيس سينزل بالعاصمة طرابلس، وفتح جميع المجالات والمنافذ وسيباشر عمله من وسط العاصمة مع الفريق الحكومي كاملًا“.