بوقعيقيص: مشروع “دستور طالبان” لن يمّر ولن نمنحه شرف الاستفتاء عليه

قالت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن مشروع الدستور الذي وصفته بـ “دستور طالبان” لن يمر ولن يمنح شرف الاستفتاء عليه.

وذكرت عضو اللجنة القانونية في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، إن “مشروع الدستور يخلو من كلمة ليبيا دولة مدنية. ويؤسس جهاراَ لدولة دينية يفسر فيها الشريعة الإسلامية على هواهم وبما يخدم مشروعهم سفهاء الأحلام.. الذين ذبحوا الأقباط وكفروا الناس واستباحوا دماء المسلمين وشقوا قلوبهم واستحلوا نساء المسلمين سبايا”.

وأضافت آمال بوقعيقيص: “قولوا عني ما شئتم واجتزأوا كلامي من سياقه.. هذا ليس بجديد عليكم وهو شرعنة نفاقكم يامن تلعنكم الأرض والسماء والملائكة والبشر ولن يمر هذا الدستور ولن نستفتي عليه”.