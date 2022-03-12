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عون: إرتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 1.233 مليون برميل يوميا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أكد وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.233 مليون برميل يومياً مقابل 1.100 مليون برميل منتصف الأسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن أحدث البيانات الخاصة بتتبع مستويات الإنتاج،اشارت إلى أن مؤسسة النفط أضافت إلى إنتاجها نحو 313 ألف برميل خلال خمسة أيام بعد تعافي الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل النفطيين،

وذلك بالمقارنة مع فترة تعطل الصمامات الواصلة لميناءي مليتة والزاوية، حيث تراجع الإنتاج وقتها إلى 920 ألف برميل عقب أزمة إغلاق صمام الرياينة.

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عون محمد عون

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صحيفة الساعة 24

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