بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 12 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 12 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال على اغلب المناطق ،بينما تبقي الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على السحل مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (19-22) مْ .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الساحل .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14- 19) مْ، ولاتتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:20).