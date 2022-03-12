التواتي: من يعتقد أن أموال ليبيا بالخارج ستعود عليه مراجعة قدراته العقلية

قال عامر التواتي، الجراح الليبي والمحلل السياسي، إن بريطانيا تستولي على ما قيمته 22 مليار دولار قيمة ممتلكات الاوليغارشية الروسية لديها بحجة أنها أموال منهوبة من الشعب الروسي وربما تستخدم لدعم بوتين، وربما يقول قائل وماعلاقتنا نحن بهذا فنحن على شفير الحرب وعلينا أن نهتم بشأننا.

أضاف على فيسبوك: “أقول أن من يعتقد بأن أموال ليبيا المنهوبة ستعود عليه أن يراجع قدرته العقلية، اقول أن هنا وهناك متشابه تماما فالامبرطوريات الرأسمالية تم تأسيسها على نهب الآخرين ولن تستطيع الحياة الا على النهب من خلال الفرقة والتمزيق والتشظي وتسويق الكلام المنمق الفارغ، فهي لا تؤمن إلا بقاعدتها الأبدية .. فرق تسد/divide and rule، ومن شاء منكم فليصدق ذلك ومن شاء منكم فليستمر في خداع نفسه”.