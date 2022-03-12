طقس يميل للاعتدال في أغلب مناطق البلاد

العنوان- طرابلس

يميل الطقس إلى الاعتدال في أغلب المناطق، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق شمال غرب البلاد بين 19 و22 درجة مئوية، وعلى مناطق الجنوب تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، تبقي الأجواء باردة على مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الأسبوع يسبب تقلبات جوية على هذه المناطق.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة جبل نفوسة صافية إلى قليلة، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ما يسبب إثارة الأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و22 درجة مئوية.

أما في سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات –مراده تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرق مع هطول أمطار متفرقة .

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الساحل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و19، ولاتتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها-غات-غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.