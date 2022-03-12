مسؤولون بوزارة الداخلية الأوكرانية يرحبون بتفعيل إتفاقية تبادل السجناء الموقعة مع ليبيا عام 2008

ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة إجتماعاً بمسؤولين بوزارة الداخلية الأوكرانية بمدينة الويف الاوكرانية بحضور عادل عيسى القائم بالاعمال بالسفارة الليبية في أوكرانيا ومستشار الشؤون السياسيه بالسفارة، وذلك لمناقشة عديد القضايا على رأسها العالقين من الجالية الليبية بأوكرانيا.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية موضوع إطلاق سراح السجين الليبي حاتم باكير والمحكوم في قضية مشاجرة بأوكرانيا.

من جانبه، رحب الجانب الأوكراني بتفعيل إتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في 2008 وتسليم السجين للجانب الليبي في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة قضية طفل ليبي يبلغ من العمر سبع سنوات صدر أمر من النائب العام بإرجاعه لأمه حيث تعهد الجانب الأوكرانى بمساعدة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع ثمن الجانب الأوكراني موقف الدولة الليبية تجاه اوكرانيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية