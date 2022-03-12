رئيس «تجمع قادة الثوار»: الفساد من أيام «الطاغية» وليس وليد حكومة الدبيبة

دافع رئيس تجمع قادة ثوار ليبيا، صلاح مونة، عن عبدالحميد الدبيبة ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قائلا، إن «الفساد ليس وليد حكومة الوحدة فهو ينخر في جسد ليبيا منذ أيام الطاغية القذافي»، حسب قوله.

وقال «مونة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «تعنت باشاغا سيدخل ليبيا في حرب لا هوادة فيها، فقد أعلن أنه سيدخل طرابلس خلال ساعات بقوة القانون، فأي قانون سيدخل به».

وأضاف «العالم شهد جلسة النواب المزورة، وبشهادة الأمم المتحدة نفسها، وباشاغا كان وزيرًا لداخلية الوفاق، فهل استطاع أن يبسط سيطرته على كامل التراب الليبي؟».

وتابع «كلنا أمل في عقلاء مصراتة، خاصة وليبيا عامة في إيقاف هذا العبث والتصابي»، مضيفا «نستغرب من ابن مصراتة مدينة الثورة وأيقونتها أن يضع يده في يد مجرم حرب».

واستكمل «نطالب بفتح الدائرة الدستورية التي بدورها ستنهي هذا العبث، ولا ندافع عن حكومة الدبيبة، فهي لم يخترها الشعب الليبي، ولم ندافع عن شخص الدبيبة».

ومضى قائلا «الدبيبة هو من ارتضته البعثة الأممية في جنيف، وقبلنا به كحل يرضي جميع الأطراف ويوقف آلة الحرب والدمار على أمل نشر السلام، ولا نعرف الدبيبة ولم نستفد منه على أي مستوى كان، شخصي أو على مستوى التجمع».

واستطرد «حكومة الدبيبة استطاعت أن تعالج بعض الأمور، وتخفف من أزمات المواطن، ولن نقف ضد رغبة شعبنا، والعالم شاهد جلسات منح الثقة لحكومة الوحدة وضع النواب بصمته في كل وزارة».

وقال «تم إضافة بعض الوزارات لحكومة الدبيبة حتى يرضى أعضاء مجلس النواب فهذه الحكومة من اختيار النواب، فثورتنا المباركة قامت لمحاربة الفساد وأسبابه واقتلاع جذوره من منابتها».