مكافحة الأمراض: تحسن الوضع الوبائي المحلي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسن الوضع الوبائي المحلي فيما يتعلق بفيروس كورونا وخروج البلاد من الموجة الرابعة وتصنيف معظم المناطق على المستوى الوبائي الثاني.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقريره الاسبوعي إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل وتفعل القوانين المنظمة لاجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.

وشدد المركز على ضرورة استمرار حملات التطعيم الكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل من المراكز الثابتة.

وشدد المركز على ضرورة التوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المناطق الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها والبدء في وضع خطة خروج والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلووغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.