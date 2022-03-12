غوتيريش: الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا معقدة لكنها ليست مستعصية

العنوان-نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأزمات الراهنة في اليمن وسوريا وليبيا وأفغانستان غير مسبوقة من حيث تعقيدها وخطورتها، لكنها ليست مستعصية على الحل.

وجاء ذلك في كلمة له خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك تحت عنوان “جدول أعمالنا المشترك”، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأضاف غوتيريش: “من الواضح أننا الآن نمر بلحظة حيوية نحتاج فيها إلى التعددية (..) لقد اندلعت أسوأ حرب وأزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية في قارة أوروبا (الحرب في أوكرانيا)”.

وتابع: “في غضون ذلك، تستمر المعاناة بلا هوادة في اليمن وسورية وليبيا وأفغانستان ومناطق الصراع الأخرى”.

وأوضح الأمين العام أن “هذه المشاكل غير مسبوقة من حيث تعقيدها وخطورتها وإلحاحها”، مستدركًا: “لكنها ليست مستعصية على الحل”.

وأشار غوتيريش إلى أن واضعي ميثاق الأمم المتحدة لم يتخيلوا شكل العالم الذي نعيش فيه اليوم، “لكنهم قدموا لنا منارة لا تزال تنير طريقنا”، مردفًا أن “مبدأ التعددية يمكنه أن يحول دون وقوع الأزمات التي واجهتنا في السنوات الأخيرة”.