المحكمة الفيدرالية بفرجينيا الأميركية تستأنف جلسات محاكمة حفتر

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر، إن المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأميركية؛ وافقت على رفع حكم تعليق الجلسات في القضية المرفوعة من إحدى العائلات الليبية ضد المشير خليفة حفتر.

وأشار المنتصر إلى أن المحكمة سمحت باستجواب المشير حفتر من جديد بعد سماع مرافعة من محامي الضحايا، مضيفًا أن المحكمة حددت العاشر من يونيو القادم موعدا أخيرا للانتهاء من جلسات الاستجواب، كما أن يوم 16 من الشهر نفسه موعدٌ مقترحٌ لجلسة التمهيد للمحاكمة.

وحذرت المحكمة من أي استغلال سياسي للقضية، لافتة إلى أنها على استعداد لتعليق جلسات المحاكمة مرة أخرى، في حالة حدوث ذلك.

وانعقدت الجمعة جلسة استماع في المحكمة بناء على طلب من محامي العائلة المتضررة التي رفعت دعاوى ضد المشير خليفة حفتر، وقد خصت المحكمة قضية حمزة برفع التعليق، فيما لا يشمل حكمها القضايا الأخرى المرفوعة ضد المشير حفتر.

جديرٌ بالذكر أن عائلة علي حمزة والمكونة من أم وابنيها قتلت في مدينة بنغازي عام 2017، فيما لا يعرف حتى الآن المكان الذي دفنت فيه.

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