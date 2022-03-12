وزير خارجية تونس لـ”ستيفاني”: بلادنا تدعم إيجاد حل ليبي ليبي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيون بالخارج، عثمان الجرندي، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، ستيفاني ويليامز، الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي في ليبيا.

وأكّد الجرندي، في مكالمة هاتفية مع ستيفاني، على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية باعتبارها مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لتونس وركيزة لأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية نبذ العنف والانقسام وضرورة العمل على دعم التوافق والحوار بين الأشقاء اللّيبيين مذكرًا بدعم تونس للحوار والمصالحة الوطنية لايجاد حل ليبي ليبي.

كما أعرب عن ثقة تونس في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة بدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي.

من جهتها، أشادت ويليامز بمساندة تونس الدائمة لليبيا بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية مثمنة دعم الرئيس التونسي لبعثة الأمم المتحدة ومساندته لجهودها لدعم مقومات الاستقرار بهذا البلد الشقيق ومرافقة ليبيا في مسارها السياسي.