من بينها ليبيا.. غوتيرش يصف أزمات دول المنطقة بغير المسبوقة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأزمات التي تشهدها كل من ليبيا وسوريا واليمن وأفغانستان بـ”غير المسبوقة”، بسبب تعقيداتها وخطورتها، مستدركًا أنها ليس مستعصية عن الحل.

جاء ذلك في كلمة لغوتيرش خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك تحت عنوان “جدول أعمالنا المشترك”.

وأضاف غوتيرش أن معاناة الناس في هذه الدول تستمر بلا هوادة، لافتًا إلى أن قارة أوروبا تشهد أسوأ حرب وأزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، في إشارة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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