العالم قرية كبيرة ولايمكن غض النظر عن المجريات العالمية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته التي القاها بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عقد الجمعة إن الاستياء العالمي من الأوضاع المأساوية الراهنة، أكد أنه لا يمكن للعالم اليوم أن يغض النظر عن المجريات العالمية وسط تحول العالم إلى قرية كبيرة.

وشدد أردوغان على أنه على العالم أن يعلم أن كل نار لا يتم إخمادها، وكل صراع لا يتم إيقافه. وكل قمع لا يتم منعه، وكل مشكلة لا تتم معالجتها ستؤثر على الجميع في نهاية المطاف.

وتابع “لقد شهدنا هذه الحقيقة المرة، مرات عديدة في سوريا واليمن وأفغانستان وليبيا والعراق. وأراكان والعديد من مناطق الأزمات الأخرى”.

في حين أضاف أردوغان أن الثقة في المنظمات الدولية وصلت إلى الحضيض، وانتشرت المنظمات الإرهابية والتطرف. في جميع أنحاء العالم، وتحولت المدن القديمة التي تعد التراث الثقافي المشترك للبشرية إلى ركام.

وفي سياق متصل شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي ينعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

في حين يستضيف المنتدى عددا من قادة دول العالم، حسب ما أوردته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويرافق الدبيبة كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

في خين على هامش المنتدى إلتقي الدبيبية رئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية. بن علي يلدريم بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، لبحث العديد من الملفات المتعلقة بشؤون البلدين.