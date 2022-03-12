صنع الله: ليبيا سترفع إنتاج الغاز استجابة لحاجة السوق الأوروبية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن ليبيا تركز حاليًا على رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة للطلب المتزايد عليه في السوق الأوروبية، وذلك تزامنًا مع الحظر الغربي على واردات الطاقة من روسيا.

جاء ذلك خلال كلمة صنع الله في مؤتمر سيرا ويك بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة، الذي خُصِّص للنقاش حول نماذج شركات النفط والغاز المستقبلية وكذلك تطور فرص ونماذج الاستكشاف والإنتاج.

وكرر صنع الله دعوته لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقات البديلة، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها احتياطات من النفط والغاز بجانب معدلات الإنتاج الحالية وتملك موقعًا استراتيجيًا يجعلها قريبة جدًا من السوق الأوروبية.

وأوضح أن استراتيجية المؤسسة تركز أيضًا على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاستغلال الأمثل للغاز المنتج مع النفط، مشيرًا إلى بعض مشاريع تقليل حرق الغاز مثل مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بالمحطة 186 بحقل الشرارة وكذلك مشروع استخلاص غاز الطهي من غاز المحرقة بحقل المبروك. وواصل: “وهذا يعتبر مساهمة في التنمية المستدامة التي سوف سيكون له الأثر على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط”، مؤكدًا أنه يشجع ويدعم الشركات العالمية العاملة في ليبيا ويحرص على خلق بيئة استثمارية للمحافظة عى تواجد الشركاء الحاليين وجذب شركاء آخرين.