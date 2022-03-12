الشح: «باشاغا» يؤكد «جنونه» بتوزيع أوسمة الوطنية على فئة دون أخرى

اعتبر المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري، أن أفعال فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الجديد تعد أمرا من الجنون وتحديا لرغبة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات، حسبما قال ووصف.

وقال «الشح»، في تغريدة له عبر تويتر، «‏بعد تفادي الفتنة ومنع الاقتتال بين الليبيين بالأمس والذي كان يسعى إليه من فشل في دخول طرابلس بقوة السلاح في 2019 يخرج علينا اليوم فتحي باشاغا ليؤكد جنونه»، على حد قوله.

وأضاف أن هذا الجنون «بتوزيع أوسمة الوطنية على فئة دون أخرى وإصراره على تحدي رغبة الليبيين في الوصول إلى الانتخابات دون عوائق»، بحسب وصفه.