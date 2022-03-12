المكتب الإعلامي لـ باشاغا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام التسليم والاستلام

أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

ونفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تردد من أنباء بخصوص المقترح المقدم من المبعوث الأمريكي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” لرئيس الحكومة فتحي باشاغا والذي يتضمن استمرار الحكومة السابقة مع تعديلات طفيفة عليه.

وجدد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الدعوة لكافة وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.