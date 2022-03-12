طقس معتدل على غالبية مناطق ليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس يميل للاعتدال على غالبية المناطق، بينما تبقى الأجواء باردة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء صافية إلى قليلة، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 19 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول الأحد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، بينما درجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و19 درجة مئوية على غالبية المناطق ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلى ظهور بعض السحب، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و26 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأحد والاثنين القادمين على أغلب المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و 23 درجة مئوية.

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