أهالي الهلال النفطي يهددون بإغلاق النفط وهذه مطالبهم – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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أصدر أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الهلال النفطي، بيانا أمس الجمعة هددو فيه بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة .

وأوضح الأهالي والأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة إنه في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفوها بمنتهية الولاية. سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط”.

وطالب الأهالي في بيانهم من المجتمع الدولي دعم الحل الليبي – الليبي الذي جاء بالحكومة الليبية المكلفة. من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والاعتراف بها، وانهاء الانقسام. ووقف اهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة، وفق نص البيان.

في حين طالبوا من حكومة باشاغا النظر بعين الاعتبار إلى ما تعانيه منطقة الهلال النفطي من التهميش والاقصاء. على جميع الأصعدة سواء الخدمية أو التمثيل في الحقائب الوزارية والمناصب السيادية حسب تعبيرهم.

وأكد أهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الهلال النفطي أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا. هو انتخابات برلمانية رئاسية تكون على أساس دستور دائم. وليس على أساس قوانين تقود إلى مراحل انتقالية لم تنته منذ 2011.

وفي سياق ليس ببعيد تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية على نطاق ضيق، اليوم الجمعة، لكن تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أبريل القادم 0.48 بالمائة.لتتداول عند مستويات 106.50 دولارات للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.99 دولارات للبرميل.

واستهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 106.02 دولارات للبرميل.