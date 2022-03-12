لجنة المصالحة بمصراتة : أبناء مصراتة لن يدخلوا في حرب مهما كانت الظروف

قال رئيس لجنة المصالحة بمصراتة محمد الرجوبي، إن مشايخ وأعيان المنطقة الشرقية قالوا كلمتهم عبر بيانهم في القبة وطالبوا بالانتخابات.

الرجوبي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، أن الجميع يريد الانتخابات، قائلًا إنهم يريدون تفعيل المحكمة الدستورية ويأملون من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن يدعم الانتخابات.

وأكد على أن أبناء مصراتة لن يدخلوا في حرب مهما كانت الظروف، مشددًا أنهم على تواصل مع أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية والكل يطالب بالانتخابات لأنها المخرج الوحيد للأزمة ومدينة مصراتة جاهزة، قائلًا إن الجميع مطالب بذلك.