الكبير يبحث مع صندوق النقد الدولي دعم قدرات المصرف المركزي في السياسات النقدية

العنوان-واشنطن

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع مسؤولين بصندوق النقد الدولي دعم الصندوق لقدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية.

وحضر المباحثات التي عقدها الكبير يوم الخميس بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مدير إدارة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزور، ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية، ميقل سافاستانو، وكذلك ممثلين عن المكتب التنفيذي للصندوق، وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق.

وقال بيان صادر عن المصرف إن المباحثات تطرقت إلى برنامج زيارات الفرق الفنية التابعة للصندوق إلى ليبيا، فيما أشاد مسؤولو الصندوق بدور المصرف المركزي الهام خلال طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي.

ويناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال زيارة يؤديها إلى الولايات المتحدة، مع المسؤولين في واشنطن، ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.