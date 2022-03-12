استمرار انخفاض معدل إصابات كورونا الأسبوعي في ليبيا

كشف تقرير الوضع الوبائي الأسبوعي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تراجع إصابات كورونا في البلاد.

وشمل تقرير المركز الفترة الممتدة من 4 وحتى 10 مارس الجاري، وقال إنّ متوسط الاختبارات الأسبوعي بلغ 2,254 اختبارًا يوميًا بانخفاض 26% عن الأسبوع الماضي، وبلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات الإيجابية 335 حالة يوميًا بانخفاض 50% عن الأسبوع الماضي.

وأكد المركز انخفاض مؤشر الحالات الإيجابية لـ 16% في نهاية الأسبوع، واستقرار معدل الوفيات عند ثماني وفيات يومية، ومؤشر معدل الوفيات عند 1,33%، بالإضافة لانخفاض عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية إلى 15 حالة فقط بانخفاض يقدر بـ50% عن الأسبوع الماضي.

وأشار المركز إلى استمرار انخفاض عدد الإصابات المسجلة أسبوعياً في كافة أنحاء ليبيا، وقال إنّ منطقة طرابلس سجّلت لأول مرة منذ بداية الموجة الرابعة أقل من 200 إصابة لكل 100 ألف مواطن، في حين لم تتخطَ المناطق الأخرى حاجز ال100 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وأوضح المركز أن جميع مناطق ليبيا صنفت في المستوى الثاني من الوباء باستثناء منطقة طرابلس التي صنفت في المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات وضعها المركز سابقاً لتقييم الوضع الوبائي في ليبيا.

يذكر أن ليبيا سجلت منذ بدء الوباء 499,767 إصابة بالفيروس و6,336 حالة وفاة.

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