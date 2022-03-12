مجلس رجال الأعمال التركي يعتزم فتح فرع له في طرابلس – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، أن مجلس رجال الأعمال التركي “موصياد” يعتزم فتح فرع له في طرابلس بعد شهر رمضان المقبل.

وجاء ذلك عقب لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع وفد من “موصياد” بحضور سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب. والقنصل الليبي العام بإسطنبول صلاح الكاسح والسفير التركي بطرابلس كنعان يلماز. وذلك على هامش مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وفق بيان وزارة الخارجية.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تطوير مجالات التعاون. فيما دعت المنقوش مجلس الأعمال التركي لزيارة ليبيا خاصة مسؤولي الشركات الكبرى في مجالات الإنشاءات وتطوير الأعمال.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن “موصياد” يضم في عضويته حوالي 12 ألف عضو من رجال وسيدات أعمال. وقرابة 60 ألف شركة، ونحو 2 مليون موظف.

وأشارت الوزارة إلى تجهيز افتتاح فرع له في الفترة القريبة المقبلة. وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال الليبيين وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري المشترك.