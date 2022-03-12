الزائدي: الغرب لا يريد الاستقرار لليبيا ويتذرع بـ”التوافق”

تساءل المحلل السياسي، مصطفى الزائدي، عما إذا كان الغرب يريد الاستقرار ليبيا، قائلًا إنه بالنسبة للوطنيين هذا سؤال ساذج، لكن بالنسبة للغافلين والمغفلين فطرحه واجب، وللتذكير لقد أنتخب الليبييون في ظل قانون العزل مجلسا للنواب، وخسر الإخوان تواجدهم فيه، وكان ممكن أن يحدث استقرارا لكن الغرب تدخل بحجة التوفيق والتوحيد فنتج الانقسام والاقتتال.

الزائدي وفي منشور له على “فيسبوك”، أضاف : ” الآن بعد أن آمر الغرب بإلغاء الانتخابات، توافقت أغلبية مجلس النواب لأول مرة على تشكيل حكومة واحدة يمكن أن تساهم في إعادة الاستقرار إلى الوطن، لكن الغرب عمومًا والأمريكان خاصة لهم رائ مختلف، وللأسف يتذرعون بضرورة التوافق”.