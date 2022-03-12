حرب العقوبات على روسيا وتعليق الاتفاق النووي

إلى جانب الحدث الروسي – الأوكراني، الذي استمر محور الاهتمام العالمي، برزت أحداث عدة خلال الأسبوع.

ولعل أبرزها التقدم الذي شهدته المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من العقبة التي وضعتها روسيا في الساعات الأخيرة.

وليس بعيداً من ذلك، كان لافتاً في الأيام القلية الماضية، خبر رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وفي حين يبدو الانقسام السياسي الحكومي في ليبيا مفتوحاً على التصعيد، رفعت وزارة الداخلية التونسية، الإقامة الجبرية عن كل من نائب رئيس “حركة النهضة” ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، توعد الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بعد مقتل ضابطين منه في سوريا.

هنا جولة على أبرز أحداث الأسبوع.

حرب العقوبات على روسيا

في وقت واصلت فيه روسيا الحرب في أوكرانيا، تصاعدت وتيرة العقوبات الغربية على موسكو. وعلى الرغم من حظر الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز من روسيا، بقي “ملف” التعامل النفطي والغازي من بعض الدول الأوروبية مع موسكو في منأى من العقوبات. وقد أُعلن أن أوروبا ستُخفف من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين من الآن حتى 2027.

في المقابل، تحاول موسكو التخفيف من آثار العقوبات. وأعلنت أنها تدرس تأميم الشركات الأجنبية التي أعلنت مغادرتها.

وسط ذلك، اتهمت روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وأغلقت الولايات المتحدة، الأربعاء 9 مارس (آذار)، الباب أمام إمداد أوكرانيا بطائرات قتالية. وفي اليوم السابق، فاجأت بولندا واشنطن، بعرض علني لنقل مقاتلات “ميغ 29” روسية الصنع إلى قاعدة أميركية في ألمانيا كسبيل لدعم القوات الجوية الأوكرانية.

وعلى مستوى المفاوضات، التقى في أنطاليا التركية وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.

عقبة روسية تواجه إحياء الاتفاق النووي الإيراني

أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة 11 مارس، أن النص النهائي المتعلق بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية “جاهز بشكل أساس، وعلى الطاولة”، لكن هناك حاجة إلى وقفة في المحادثات بسبب “عوامل خارجية”.

في الأثناء، ظهرت عقبة جديدة متمثلة في مطالب روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات الغربية التي تستهدف موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا لن تؤثر في تجارتها مع إيران.

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رفضا التحدث مع بايدن

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، الأربعاء 9 مارس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الماضية في انتقادهم للسياسة الأميركية في الخليج.

في السياق ذاته، عادت الميليشيات الحوثية بطائراتها المسيرة لاستهداف المنشآت النفطية في السعودية، ذلك بعد أن أعلنت وزارة الطاقة في البلاد، فجر الجمعة، أن مصفاة نفطية في العاصمة الرياض تعرضت لهجوم حوثي، صباح الخميس، “نتج منه حريق صغير وتمت السيطرة عليه”.

استمرار الانقسام الحكومي في ليبيا

استمر الخلاف في ليبيا، بين الحكومة الجديدة التي منحها البرلمان الثقة برئاسة فتحي باشاغا وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

وسط ذلك تشهد البلاد توتراً عسكرياً. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الامتناع عن أي “استفزازات” بعد حشد أرتال كبيرة لمجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

السودان معرض “لخطر بالغ”

قتل متظاهران، الخميس 10 مارس، خلال احتجاجات على انقلاب العام الماضي في السودان. واعتبر ممثلا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الخرطوم أن هذا البلد معرض “لخطر بالغ”.

رفع الإقامة الجبرية عن وزير العدل التونسي السابق

رفعت وزارة الداخلية التونسية، الإقامة الجبرية عن كل من نائب رئيس “حركة النهضة” ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي.

وكانت الداخلية أكدت في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها اتخذت قرار الإقامة ضد كل من البحيري والبلدي بعد “توافر معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام”.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 9 مارس، مقتل ضابطين جراء غارة إسرائيلية في سوريا. وتوعد الحرس إسرائيل بأنها “ستدفع ثمن هذه الجريمة”.

الأمير حمزة يعتذر من الملك الأردني

أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء 8 مارس، تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين يقر فيها بخطئه، خلال السنوات الماضية وما بدر من إساءات وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.

الرئيس الإسرائيلي في تركيا

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ تركيا، الأربعاء 9 مارس، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك، بعد سنوات من تبادل البلدين الاتهامات، ووصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى في عام 2018 عندما تم طرد سفيري البلدين.

إدانة عضوين في “حزب الله” بقضية اغتيال الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس 10 مارس، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من “حزب الله” في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.

فنزويلا تفرج عن أميركيين

بعد زيارة مفاجئة لوفد أميركي إلى كراكاس نهاية الأسبوع، أطلقت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء 8 مارس، أميركيين أحدهما من المديرين التنفيذيين السابقين الستة في “سيتغو” الشركة المتفرعة عن شركة النفط الوطنية الفنزويلية، المدانين بالفساد.

حقاني يظهر للمرة الأولى في أفغانستان

ظهر سراج الدين حقاني، أحد أكثر قادة “طالبان” تكتماً، السبت 5 مارس، للمرة الأولى بوجه مكشوف خلال احتفال رسمي في كابول.

لم يسبق أن ظهر حقاني، الذي يتولى وزارة الداخلية في الحكومة التي استولت على السلطة منذ أغسطس (آب) الماضي، إلا في صور التقطت له من الخلف أو لا توضح ملامح وجهه.

أنجلينا جولي في اليمن

زارت الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، الأحد 6 مارس، اليمن في إطار مهمة أممية للفت أنظار العالم إلى جياع البلد الغارق في الحرب.