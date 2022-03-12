المنقوش تطلع وزير الخارجية التركي على مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مع نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو” في أنطاليا على هامش مشاركتها فى “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وتناول اللقاء بحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية على صفحتها بـ”فيسبوك”، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما اطلعت «المنقوش» الوزير «أوغلو» على مستجدات الاوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة الاخرى التي تهم البلدين.

وأكد أوغلو على مساندة تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا،ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي ودعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية،وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.