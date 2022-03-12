المقنوش تطلع أوغلو على مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

العنوان-أنطاليا

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اجتماعا مع نظيرها التركي، مولود تشاويش أوغلو، في أنطاليا على هامش مشاركتها في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

ولفتت الخارجية إلى أن المنقوش اطلعت أوغلو على مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات المشتركة الأخرى التي تهم البلدين.

وأكد أوغلو على مساندة تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا،و وقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الليبي ودعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.