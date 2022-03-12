القضاء البريطاني يلزم ليبيا بسداد 16 مليون جنيه إسترليني

قررت محكمة الاستئناف البريطانية الجمعة استمرار العمل في إجراءات تطبيق القرار التنفيذي ضد ليبيا والقاضي بإلزامها سداد مبلغ قيمته 16 مليون جنيه استرليني لصالح شركة جنرال دايناميكس الدفاعية.

وأبرمت دايناميكس عقدًا مع ليبيا لتزويدها بأنظمة اتصالات، لكن ليبيا لم تلتزم به؛ فأحال الأطراف النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة السويسرية جنيف.

وأصدرت هيئة التحكيم التابعة للجنائية الدولية قرارا لصالح الشركة البريطانية بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، لكن عدم دفع ليبيا للمبلغ وعدم تقديمها أي مقترح؛ استنتجت من خلاله المحكمة أن طرابلس لا تنوي الوفاء بالالتزام.

وعملت دايناميكس، منذ ذلك الوقت، عبر القضاء البريطاني لفرض قرار التحكيم، لكن ليبيا تقدمت العام الماضي بطلب لإلغاء أجزاء من مستندات بالاستغناء عن الخدمة، مستندة إلى خلل في إجراءات التبليغ وهو ما يقتضي عدم استخدام أي أصول تحتفظ بها ليبيا في الولاية القضائية للوفاء بقرار التحكيم.

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