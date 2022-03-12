الأوقاف: نحذر الشباب من فتن الإلحاد والتنصير فلا تكونوا كالإسفنجة وكونوا كالزجاج

حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الشباب الليبي من المواقع المشبوهة الداعية إلى التنصير والإلحاد، ومصاحبة من وصفتهم بـ«الملحدين وأهل الباطل والضلال».

وذكرت الهيئة، في بيان لها عبر فيسبوك، قائلة: «نحذر شبابنا ذكورا وإناثا من مصاحبة الملحدين وأهل الباطل والضلال؛ فإن مصاحبتهم وموادتهم مما لا يليق بأهل الإسلام».

كما حذرت الشباب من المواقع المضلة، ونصحتهم بالابتعاد عنها وعدم دخولها ولو لمجرد الاطلاع، ذاكرة «المسلم العاقل يبتعد عن أسباب الفتن ولا يفتح على نفسه بابها، ولا يغتر بما معه من إيمان في مواجهة الفتن وحضورها، فالفتن تُجتنب ولا تُجتلب».

وأضافت، «إن المتأمل في أحوال الشباب اليوم ذكورا وإناثا؛ يدرك بكل سهولة كثرة الأخطار المحدقة بهم وقوتها، فمن أخطار مفسدة لعقائدهم، إلى ملهيات تشغلهم عن عباداتهم، وشهوات تقضي على أخلاقهم، وإلى عادات مستوردة قبيحة، تفصلهم عن كثير من مكارم أخلاقهم».

وتابعت «إن مما يؤسف كل غيور على دينه، ومهتم بشأن أمته، اعتناق بعض أبناء المسلمين من الشباب لأفكار إلحادية أو نصرانية، ومن أسباب ذلك: مصاحبتهم للملحدين وأهل الباطل والضلال، ودخولهم على مواقع مشبوهة ذات أفكار مسمومة، تبث فيهم الشبهات وتثير الشكوك».

ونصحت الهيئة الشباب بالقول «ننصح شبابنا بأن لا يتركوا الشبه تمر على مسامعهم أو تقع في قلوبهم، وإن مرت فلا يفكروا فيها ولا يلتفتوا إليها، ولا يشغلوا أنفسهم بالبحث عن جوابها».

واختتمت بالقول «قد أوصى شيخُ الإسلام ابن تيمية تلميذَه ابن القيم بألا يجعل قلبه مثل الإسفنجة يتشرب كل شبهة، بل عليه أن يجعله مثل الزجاج تمر الشبهة فلا تؤثر فيه».