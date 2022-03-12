الحكم المحلي: افتتاح الإدارة العامة للإصحاح البيئي

أعلنت وزارة الحكم المحلي اليوم السبت افتتاح افتتاح الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة.

وبينت وزارة الحكم المحلي عبر مكتبها الإعلامي أنه شارك في الافتتاح الذي جرى في العاصمة طرابلس كلٌّ من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، وزير العمل والتأهيل علي العابد، وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق، وكيل وزارة الثروة البحرية.

وتجول المسؤولون خلال مراسم الافتتاح على أسواق الأسماك والسلخانات للاطلاع من عين المكان على دور الطبيب البيطري والمفتش الصحي داخل البلدية.