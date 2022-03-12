اليوم.. انطلاق نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة

العنوان-طرابلس

أعلن الاتحاد العام الليبي لكرة الطائرة عن انطلاق نهائي كأس ليبيا لكرة الطائرة للموسم 2021-2022م، والتي ستقام اليوم بالعاصمة طرابلس.

ويشارك في النهائي ثلاثة فرق “الأهلي بنغازي عن المنطقة الأولى والسويحلي عن المنطقة الثانية والأهلي طرابلس عن المنطقة الثالثة”، وفق وكالة الأنباء الليبية “وال”.

و سيقام النهائي بنظام نصف دوري، ففي المباراة الأولى سيلتقي فريق السويحلي والأهلي طرابلس، وفي المباراة الثانية والتي ستقام غدا الأحد، سيلتقي فريق الأهلي بنغازي مع الخاسر من المباراة الأولى، وفي المباراة الثالثة والنهائية التي ستقام يوم الإثنين، الفائز في المباراة الأولى ضد فريق الأهلي بنغازي، والمتصدر بالنقاط يعتبر هو الفائز بالكأس.