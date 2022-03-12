بالصور| المنقوش تشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

ليبيا – شاركت وزيرة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” ضمن الوفد الحكومي المرافق لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ووزير الدولة وليد اللافي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ويرافقهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

المنتدي انطلقت أعماله أمس الجمعة برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبإشراف من وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”.

وضمن فعاليات المنتدى شاركت المنقوش في جلسة نقاش بعنوان “العدالة و الإصلاحات وسبل تقوية المؤسسات” بمشاركة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير خارجية الفنلندي بيكا هافيستو ووزير خارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزير خارجية جمهورية الكونغو نيكولاي بوبيسكو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية