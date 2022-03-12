مصدر لـ 218 : الدبيبة يشترط الترشح للرئاسة مقابل تسليم السلطة لباشاغا

أفاد مصدر خاص لـ”218″ أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اشترط ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة مقابل تسليم السلطة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وأضاف المصدر أن الحكومة الليبية ستصل إلى العاصمة طرابلس الأحد، مشيرًا إلى أن مراسم التسليم والاستلام ستُجرى الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور سيؤدي اليمين القانونية الثلاثاء المقبل.

وكان مصدر قد كشف لـ “218”، في وقت سابق، عن نية فتحي باشاغا التوجه السبت إلى تونس، ومنها إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له، منذ أن منحه مجلس النواب الثقة مطلع شهر مارس الجاري.

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