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مصدر لـ 218 : الدبيبة يشترط الترشح للرئاسة مقابل تسليم السلطة لباشاغا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لـ”218″ أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اشترط ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة مقابل تسليم السلطة لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وأضاف المصدر أن الحكومة الليبية ستصل إلى العاصمة طرابلس الأحد، مشيرًا إلى أن مراسم التسليم والاستلام ستُجرى الاثنين أو الثلاثاء القادمين.

ولفت المصدر إلى أن وزير الخارجية في الحكومة الليبية حافظ قدور سيؤدي اليمين القانونية الثلاثاء المقبل.

وكان مصدر قد كشف لـ “218”، في وقت سابق، عن نية فتحي باشاغا التوجه السبت إلى تونس، ومنها إلى تركيا، في أول زيارة خارجية له، منذ أن منحه مجلس النواب الثقة مطلع شهر مارس الجاري.

 

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قناة 218 الليبية

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