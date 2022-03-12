ليبيا الان

الزائدي: الغرب لا يريد الاستقرار لليبيا ويتذرع بـ«التوافق»

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تساءل مصطفى الزائدي، القيادي بالنظام السابق، عما إذا كان الغرب يريد الاستقرار ليبيا، وقال إنه بالنسبة للوطنيين هذا سؤال ساذج، لكن بالنسبة للغافلين والمغفلين فطرحه واجب، وللتذكير لقد أنتخب الليبييون في ظل قانون العزل مجلسا للنواب، وخسر الإخوان تواجدهم فيه، وكان ممكن أن يحدث استقرارا لكن الغرب تدخل بحجة التوفيق والتوحيد فنتج الانقسام والاقتتال.

أضاف الزائدي على فيسبوك: “الآن بعد أن آمر الغرب بإلغاء الانتخابات، توافقت أغلبية مجلس النواب لأول مرة على تشكيل حكومة واحدة يمكن أن تساهم في إعادة الاستقرار إلى الوطن، لكن الغرب عموما والأمريكان خاصة لهم رائ مختلف، وللأسف يتذرعون بضرورة التوافق”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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