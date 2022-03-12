وزير المالية يوجه بإعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مارس

أصدر وزير المالية خالد المبروك تعليماته للإدارات المختصة، بإعداد أذونات الصرف الخاصة بمرتبات موظفي الدولة عن شهر مارس لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وفق الآلية المتبعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم السبت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”.

وكانت وزارة المالية أعلنت في 3 مارس الماضي تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.