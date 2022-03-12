«الداخلية»: ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس قبل تهريبها للسوق السوداء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط كميات كبيرة من أسطوانات غاز الطهي قبل تهريبها للسوق السوداء.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن الخمس ودوريات الدعم المركزي فرع الخمس، ودوريات فرع جهاز الحرس البلدي الخمس، من ضبط مجموعة من الأشخاص داخل مستودعات غاز الطهي بالمدينة يعملون على بتهريب كمية من أسطوانات الغاز لغرض بيعها في السوق السوداء.

– بلدية طبرق تحذر المتاجرين في أسطوانات غاز الطهي

وأكدت الوزارة مصادرة الكمية بالكامل، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

وفي فبراير الماضي، حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، من يتاجر في أسطوانات غاز الطهي من المواطنين أو أصحاب المستودعات من أنه سيُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال بوالخطابية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ثمن أسطوانة غاز الطهي وصل إلى 25 دينارًا بدلًا عن 3 دنانير كما حددتها الدولة، من قبل المتاجرة والسمسرة في هذه السلعة المدعومة من الدولة، معتبرًا أن «هذا الأمر زاد عن حده» متوعدًا المخالفين بإقفال مستودعاتهم.

ضبط أسطوانات غاز طهي بالخمس, (وزارة الداخلية)