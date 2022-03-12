البيوضي: الإجابة على هذا السؤال ستجعلنا نعرف من هي الحكومة التي ستصل بنا لصناديق الإقتراع

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا يركزان في كل ظهور لهما على إجراء الإنتخابات.

البيوضي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن باشاآغا يبدوا أكثر التزاما بضرورة إجرائها فهو ينتهج طريق الإتفاقات والقرارات الدولية تجاه ليبيا (بما في ذلك) اتفاق جينيف والصخيرات.

ولفت إلى أنها اتفاقات كتبت بعد صدامات دامية ومؤلمة، وتمثل توازنات دولية ومحلية، ومحاولة إسقاطها أو تغييرها يتطلب المرور لذات الأدوات، وهو ما بات صعباً الآن لكل الأطراف، لكنه خيار مؤلم يمكن اللجوء إليه في النهاية.

وأضاف”الدبيية ينادي بانتخابات برلمانية ويرتب أوراقه بإنتاج برلمان (على مقاسه) ليتم اختياره رئيسا للحكومة مرة أخرى، ويعتقد أن فكرته (المذهلة) مرت على الأطراف الدولية التي استمعت لمبادرته أو المحلية المتربصة بمقعده ولذا فإن الهمس الدولي بأنه غير جاد في إجراء الإنتخابات يتصاعد في الأروقة كل يوم، دون أن أغفل أن استمراره في الترشح الرئاسي بات أكثر صعوبة”.

كما تابع”باشاغا يتماهى موقفه مع المجتمع الدولي وكل الإتفاقات في الملف الليبي، وهو جاد في إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ولن (يترشح) لكنه أيضا يلعب لعبة من نوع آخر، وهو أن يكون رئيس الحكومة للرئيس المنتخب، وهو بالتالي سيكون غير محايد في العملية الديمقراطية إلا إذا أقر بأنه لن يكون جزءا من السلطة (بعد الإنتخابات) في أي مستوى تنفيذي”.

وتساءل “هل يمكن ضمان عملية ديمقراطية فعالة في ظل تضارب المصالح؟. هذا ما يدور في الأروقة الدولية ويبدو أن حلا وسطا بينهما هو القادم، فمن من الرئيسين سيبادر للحل ويسلك المسار المطلوب لإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن؟، والإجابة على هذا السؤال هي من تجعلنا نعرف من هو الرئيس التنفيذي الذي سيصل بنا لصناديق الإقتراع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية